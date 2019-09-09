ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم 9/9/2019

شهدت اسعار الذهب، اليوم الاثنين، في سوريا حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب اليوم، أما في أسواق المال فتعرض الذهب لتغيرات طفيفة مقابل الليرة السورية والدولار الأمريكي.
سعر الذهب في سوريا اليوم 9/9/2019:
|الوحدة
|ليرة سورية
|دولار امريكى
|يورو اوروبي
|سعر الذهب عيار 24
|24,985
|$48.51
|€43.58
|اسعار الذهب عيار 22
|22,903
|$44.47
|€39.95
|سعر الذهب عيار 21
|21,862
|$42.45
|€38.13
|سعر الذهب عيار 18
|18,739
|$36.39
|€32.68
|اسعار الذهب عيار 14
|14,575
|$28.30
|€25.42
|اسعار الذهب عيار 12
|12,492
|$24.26
|€21.79
|سعر أوقية الذهب
|777,033
|$1,509
|€1,355
|سعر الجنيه الذهب
|174,899
|$339.61
|€305.06
|سعر كيلو الذهب
|24,984,968
|$48,514
|€43,579