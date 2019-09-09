شائعة وفاة احمد الشقيري السعودي مقدم برنامج خواطر

اننتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بإصابة احمد الشقيري (مقدم برنامج خواطر) بنوبة قلبية أدت إلى وفاته، مما تسبب في حزن كبير لدى محبي الإعلامي الكبير بجميع الدول العربية.

واكدت العديد من الصحف السعودية على عدم صحة تلك الشائعات التي انتشرت من خلال مواقع التواصل، حيث أكدت على أن الإعلامي الشهير مازال يقيم في منزله بمدينة “دبي” في الإمارات، وانه بصحة جيدة، حيث أشارت التقارير بأن كل ما تم تداوله في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.

كما دعت الصحف جميع محبي الإعلامي بعدم السير وراء تلك الشائعات وعدم نشر أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بدون التحقق من صحتها أولا وذلك لكي لا يتسبب في أذي نفسي سواء لعائلته أو أصدقائي أو محبيه من متابعين البرامج التي قدمها.

استمر احمد الشقيري في تقديم برنامج خواطر مدة عشرة سنوات سواء من خلال قناة دبي أو قناة mbc حيث ساهم البرنامج في رفع وعي الكثير من المتابعين خاصة الشباب لما يحتويه البرنامج على العديد من الإلهام لهم.