تفاصيل وفاة سليمان حمود فى سوريا اليوم

تداولت صفحات موالية للنظام السوري، اليوم الإثنين، نبأ مقتل العقيد الركن "سليمان محمود حمود" رئيس فرع المخابرات الجوية في درعا، وسط ظروف غامضة.

وحصلت مصادر خاصة على معلومات من داخل مؤسسات النظام السوري تؤكد أن "حمود" المقرب من الميليشيات الإيرانية تمت تصفيته، وذلك خلافاً لما أشاعته صفحات ومواقع موالية بأنه توفي إثر نوبة قلبية.

ويعد "حمود" الذي ينحدر من بلدة خربة المعزة في محافظة طرطوس، أحد الضباط الذين قادوا العمليات العسكرية خلال مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وقاد الحملة العسكريّة على مدينة حرستا وحيّ جوبر، التي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، وانتهت بتهجير قسم كبير من سكان الغوطة قسراً نحو الشمال السوري.

وأوضحت المصادر أن الضابط المذكور والمنحدر من محافظة طرطوس تسلم فرع المخابرات الجوية أواخر عام 2018 الماضي، حيث كان قبلها مسؤولاً عن العديد من المعارك التي دارت حول العاصمة دمشق، وتحديداً في "جوبر" و"حرستا".

كما وتشهد محافظة درعا جنوب البلاد صراعاً خفياً بين شعبة الأمن العسكري المرتبطة بروسيا والمخابرات الجوية المقربة من الميليشيات الإيرانية وحزب الله، وقد برز ذلك من خلال الزيارات الدورية التي أجراها رئيسا هذين الفرعين إلى المنطقة لحض أبنائها على الالتحاق به والانشقاق عن الآخر.