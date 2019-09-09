تفسير حلم الحمل للعزباء لابن سيرين

نقدم لكم اليوم تفسير حلم الحمل في المنام للعزباء حيث انه له دلالات كثيرة ، ويختلف تفسيرات ودلالات رؤية الحمل حسب حالة الفتاة سواء كانت حامل او متزوجة او عزباء.

حيث يدل الحمل في المنام للمتزوجة علي علي التفكير المستمر في الحمل وكذلك بعضًا من الهموم، ولكن للحامل علي تيسير ولادتها ان شاء الله ، أمّا الحمل للفتاة العزباء فدليل علي الهم والحزن، وكذلك علي العجوز للفتن والكرب.

ما تفسير حلم الحمل للعزباء بولد:-

الحمل في المنام يدل علي المشقة والمتاعب ، وإذا رأت الفتاة العزباء أنها حامل دل ذلك في المنام علي معاناتها من بعض الأمور كإنتظار نتيجة إمتحان في مؤهل دراسي أو مشاكل وخلافات بينها وبين خطيبها قد تؤدي إلي فسخ الخطوبة.

تفسير حلم الحمل بولد قد تكون هناك مصيبة أو كارثة فإن تم الولادة في الحلم إنكشفت الهموم وزال الكرب.

ما تفسير حلم الحمل للعزباء في الشهر التاسع :-

إختلف العلماء في تفسير الحمل للفتاة العزباء فمنهم من فسره بالخير ومنهم من فسره بالشر والنكد والهم ، وإذا رأت الفتاة العزباء أنها حامل وعلي وشك الولادة آي في الشهر التاسع دل ذلك علي تحملها كثير من الصعاب والمشقة ولكن قد أوشكت هذة الصعاب علي الإنتهاء.

تفسير حلم الحمل للفتاة العذراء في الحلم :

أن كان تفسير حلم أمراة حامل ببنت في المنام للعزباء مكروه فبعض المفسرين رغبة علي أساس أن الحمل تحمل مسؤولية ويجب علي البنت أن تتعود علي المسؤولية قبل الزواج.

رؤية الحمل في المنام لا تعني بالضرورة النكد والكرب والفاحشة ولكن قد تعني القدرة علي تحمل الصعاب والمقدرة علي تحمل المسؤوليات الجسام ، وتخطي مراحل الحياة في الدراسة والخلافات العائلية والإجتماعية.

كما أن الحمل يدل علي البشري السارة كالخطوبة والزواج والبشري بالأمومة.

تفسير حلم الحمل للعزباء في الشهر الرابع :-

قد يدل الحمل في منام العزباء علي نقائها وطهارتها فمريم العذراء عليها السلام كانت حامل ولم يمسسها بشر وكانت مثال الطُهر والعفاف والتقوي.

كذلك البنت أو الفتاة العزباء التي تري نفسها في المنام وكأنها حامل سواء في الشهر الرابع أو الخامس أو الشهر التاسع يدل ذلك علي تحملها الشدائد وصبرها وترقيتها إلي مرتبة ومنزلة عالية عند الله.

كما تدل هذة الرؤية علي نجاحها في حياتها علي المستوي العام العملي والإجتماعي وعلي المستوي الخاص في حياتها الزوجية.

تفسير حلم المرأه المطلقة بأنها حامل يدل علي مرورها بأزمات ومواقف صعبة سوف تمر منها بسلام ، كما أن هذا الحلم يُبشر لها بالخير والفرج القريب.