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نتائج المهني واعدادي التمريض الدور الثاني 2019 في العراق

  • فلسطين اليوم
  • 14:03 - 09 سبتمبر 2019
نتائج المهني واعدادي التمريض الدور الثاني 2019 نتائج المهني واعدادي التمريض الدور الثاني 2019
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ، امس الاحد ، عن نتائج امتحانات الدراسة المهنية واعدادي التمريض للعام الدراسي 2018_2019 موضحة ان نسبة النجاح هذا العام 64%.

واوضح وزير التربية العراقية قصي السهيل أن الوزارة نشرت نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة المهنية والتمريض لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الدورة الثانية في كافة المحافظات العراقية .

ومن الجدير ذكره، انتهت امتحانات الإعدادية المهنية والتمريض الدور الثاني 2019 في كافة المدن العراقية الأسبوع الماضي، وقد أكدت وزارة التربية العراقية انتهاء جميع اعمال الامتحانات بسلام ودون وجود مخالفات.

أكدت الوزارة أن نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي علمي وادبي وتطبيقي سيتم الاعلان عنها خلال اليومين القادمين.

يمكنكم تنزيل نتائج المهني واعدادي التمريض الدور الثاني 2019 من خلال ( الرابط التالي ) .

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