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نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

  • فلسطين اليوم
  • 13:53 - 09 سبتمبر 2019
نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين،عن نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2019 في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي، عن عدد المتقدمين لامتحان محو الأمية حيث بلغ 609 نجح منهم 507 بنسبة نجاح عامة 83.3%، أما امتحان التعليم الموازي؛ فقد بلغ عدد المتقدمين له 335 نجح منهم 305 بنسبة نجاح عامة 91%.

وأوضحت "التربية" أنه بإمكان الدارسين مراجعة مديريات التربية للحصول على نتائجهم.

ومن الجدير ذكره، بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر %13.9 عام 1997 ووصل إلى 2.8% عام 2018، وانخفض المعدل في الضفة من 14.1% عام 1997 إلى 3.0% عام 2018، أما في قطاع غزة فقد انخفض من 13.7% إلى 2.4% للفترة ذاتها.

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