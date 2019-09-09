اسماء المقبولين في كلية تدريب غزة الوكالة 2019

أعلنت وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطيني "الأونروا" ،اليوم الاثنين، عن رابط فحص اسماء المقبولين في كلية مجتمع تدريب غزة الوكالة 2019 لجميع التخصصات المُعلنة من قبلها مؤخرا في فرعي غزة وخانيونس على حد سواء.

وأكدت الوكالة على الطلبة حاملي شهادة الثانوية العامة للعام 2019 المرشحون للقبول للدراسة في الأقسام المختلفة في كليتي التدريب في غزة وخانيونس، الحضور لمقابلة اللجان المختصة في كل من كلية مجتمع تدريب غزة وكلية تدريب خانيونس يوم الأربعاء الموافق 11/9/2019 في تمام الساعة 9:00 صباحاً .

واوضحت الوكالة انه على كل طالب وطالبة ضرورة إحضار المستندات الأصلية التالية يوم المقابلة، شهادة الثانوية العامة الأصلية، وشهادة الميلاد الأصلية، والبطاقة الشخصية (بطاقة الهوية) .

يشار إلى أنه يعطى الطلبة الذين تم قبولهم فرصة التقدم بطلبات تحويل لأقسام أخرى في الكليتين، على أن يتم استلام وتقديم طلب التحويل من مدير قسم القبول والتسجيل بمكتبه في كلتا الكليتين، وذلك بحد أقصى أسبوع بعد إتمام القبول.

وكشفت الوكالة عن تخصصات الطلاب الذي سيحضرون المقابلة وهي كالتالي:

تجارة وإدارة مكاتب

سكرتارية تنفيذية

هندسة مدنية

الاكترونيات والتحكم المحوسب

شبكات الحاسوب والانترنت

ميكاترونكس

هندسة ميكانيكية

تصنيع غذائي

صحة وسلامة

تخصصات الدراسة

تجارة وإدارة مكاتب

تجارة الكترونية

مساعد إداري صحي

تمريض الطوارئ

وأوضحت الوكالة أنه على الطلبة المرشحون للجلوس لاختبار القدرات الفنية لقسمي تصميم الأزياء وتصنيع الملابس والتصميم الجرافيكي بكلية مجتمع تدريب غزة والمذكورة أسماؤهم في الكشوف المرفقة ولديهم الرغبة في الجلوس لهذا الاختبار الحضور لكلية مجتمع/تدريب غزة يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019 الساعة العاشرة صباحًا مصطحبين بطاقة إثبات الشخصية و قلم رصاص، وأقلام ملونة خشبية/شمع، وممحاة، ومبراة، ومسطرة .