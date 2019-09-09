تردد قناة سبيس تون 2019 للاطفال

نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي النايل سات، حيث تعتبر قناة spacetoon من أهم القنوات الأطفال التي تقدم العديد من الأفلام الكرتونية على مدار اليوم.

هناك مجموعة كبيرة من الأفلام الرائعة على قناة سبيستون ، التي تنمي مهارات كافة الأطفال من سن ثلاثة سنوات حتى عمر عشر سنوات، حيث تحرص إدارة القناة على تقديم أجمل الأغاني التعليمية بين فواصل الأفلام، كما تعرض أيضا في الفواصل الإعلانية العديد من العروض المتعلقة بلعب الأطفال الجديدة وغيرها.

تقدم spacetoon العديد من المسلسلات الكرتونية على قناة سبيس تون على مدار اليوم، حيث تعرض سلسلة مسلسل كونان ومسلسل (مازنجر – زد) كامل مترجم باللغة العربية، ومسلسل ترانسفورمرز برايم الموسم الأخير، وغيرها من المسلسلات الكرتونية.

يمكنكم البحث عن تردد قناة سبيستون للأطفال من خلال التردد الموضح لكم :