تردد قناة شبابيك على نايل سات 2019

نقدم لكم اليوم تردد قناة شبابيك، حيث ظهرت باقة قنوات شبابيك علي تردد ضمن ترددات القنوات الفضائية علي القمر المصري النايل سات 7 غرب، حيث تضم باقة قنوات شبابيك SHABABIK خمس قنوات ترفيهية متنوعة ما بين عرض الدراما والمسلسلات و بث الافلام العربي الحديثة والقديمة التي تنال اعجاب المشاهدين.

كما وتسعي باقة شبابيك الي ارضاء جميع ازواق المشاهدين والاعمار المختلفة من نساء ورجال من الشباب والكبار، حيث حرصت الشبكة علي عرض أحدث الافلام والمسلسلات المصرية بدون فواصل اعلانية مزعجة .

تضم قنوات شبابيك 5 قنوات فضائية تتميز بمحتوها الترفيهي المتنوع الذي يناسب كل افراد الاسرة المصرية وهي تحمل الاسماء التالية :

قناة شبابيك أفلام متخصصة في عرض الافلام السينمائية الجديدة .

قناة شبابيك سينما متخصصة في عرض الافلام المصرية .

قناة شبابيك كلاسيك متخصصة في عرض الافلام القديمة الابيض والاسود .

قناة شبابيك دراما متخصصة في عرض الدراما والمسلسلات المصرية .

قناة شبابيك مسلسلات متخصصة فى عرض احدث المسلسلات المصرية .

يمكنكم متابعة باقة قنوات شبابيك الترفيهية المتنوعة علي أجهزة الريسيفر من خلال التردد التالي :

القمر : النايل سات 7 غرب .

التردد : 11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز : 27500 .