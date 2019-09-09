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تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 التردد المفتوح

  • فلسطين اليوم
  • 13:09 - 09 سبتمبر 2019
تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 تردد قناة الزمالك الجديدة 2019
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يستعد طاقم كبير من اعلاميين الرياضة لإنطلاق قناة الزمالك الجديدة التي تتزامن رحلتها الاعلامية مع اول دوري الكرة المصري الممتاز للساحرة المستديرة، والذي من المقرر له أن يبدأ في يوم 19 شهر سبتمبر الجاري، وذلك في أعقاب إفادات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، بتفقد استديو قناة الزمالك الجديدة بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي ستنطلق من خلاله قناة النادي الفضائية بداية من الموسم الكروي الجديد.

كما واعلن منصور عن موعد بداية تشغيل قناة الزمالك الجديدة ، وذلك أول شهر سبتمبر المقبل وفق خريطة برامج متميزة بفريق إعداد وإخراج وتقديم قوي لجذب انتباه الجمهور لمتابعتها منذ الساعات الأولى من انطلاقها، وخاصة أن من وقت الإعلان عنها والبحث عن ترددها لم يتوقف ويزداد يوميًا.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بث مباريات فريق الكرة الأول على القناة الجديدة بعد انتهاء موعدها الأصلي بساعتين، بالإضافة إلى الحصول على ملخصات مباريات الابيض بالكامل في البطولات المحلية من ضمن حقوق القناة.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على النايل سات والمذاع عليها برامج الزمالك:

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ التشفير
يوتلسات Eutelsat AB7 11595.39 عمودي 27500 3/4 مفتوحة
AB2 11678 عمودي 27500 3/4 مفتوحة
عربسات بدر 4 12092 عمودي 27500 3/4 مفتوحة
نايل سات 12169 عمودي 27500 3/4 مفتوحة
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