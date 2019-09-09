موعد كاس السوبر المصرى 2019 والقنوات الناقلة

انطلقت بطولة كأس مصر 2019، بدءً من الجولة 32 ، وذلك يوم 18 أكتوبر 2018، ويُشارك في هذا الدور من المسابقة 32 فريقاً، 18 منهم هم قوام الدوري المصري الممتاز إضافة إلى 14 فريق متأهلين من الأدوار التمهيدية.

وفي السياق نفسه، سيذاع نهائي كأس مصر 2019 على قنوات الدوري المصري الثلاث، دي إم سي سبورت، أون سبورت والنيل الرياضية.

كما وتُعد هذه البطولة هي الأقدم في بلاد الفراعنة، فنسختها الأولى كانت عام 1929 تحت اسم كأس فاروق الذي استمرت به حتى عام 1942.

تعتبر هذه المسابقة هي الثانية من حيث الأهمية في مصر بعد الدوري الذي تُوج به الأهلي هذا الموسم بعد صراع قوي مع الزمالك غريمه التقليدي حتى الجولات الآخيرة، وهذه النسخة هي النسخة السابعة والثمانون من ثاني أهم بطولة في مصر.

ومن الجدير ذكره، شاركت 8 أندية مصرية في بطولة كأس السوبر المحلي منذ إنطلاقها عام 2001، ويعتبر النادي الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة بـ 12 مرة، يليه الزمالك بـ 8 مشاركات، بينما شارك إنبي 3 مرات في البطولة، بينما شارك حرس الحدود والمقاولون "مرتين" لكل منهما، وشارك المصري والإسماعيلي وغزل المحلة مرة واحدة.

الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري بـ 10 ألقاب، أما الزمالك يأتي في المركز الثاني بـ 3 ألقاب، ثم المقاولون العرب، وحرس الحدود وحصد كل منهما الكأس مرة وحيدة.

درجات وأسعار تذاكر كأس مصر 2019: