منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة سنغافورة

بدأ المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم، التحضير للقاء سنغافورة، المقرر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأم أمم اسيا 2023، على استاد جالان بيسار لحساب مباريات المجموعة الرابعة.

وقد حقق "الوطني" الفوز في الجولة الأولى على منتخب أوزبكستان 2-0، واعتلاء الصدارة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل سنغافورة واليمن 2-2.

ووصلت بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم وصلت سنغافورة، وكان في استقبال البعثة الدكتور سبع كوكش الذي غادر قبل أيام لإنجاز التحضيرات المتعلقة بالمباراة، إضافة إلى عدد من أبناء الجالية الفلسطينية هناك.

وركز الطاقم الفني للمنتخب في تدريبات اليوم على التدريبات الاستشفائية التي جاءت بعد مباراة الفدائي مع المنتخب الأوزبكستاني والتي جرت يوم الخميس على ملعب فيصل الحسيني.

وينتظر أن يخوض الفدائي مرانه الرئيس يوم غد الإثنين، على ملعب المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت سنغافورة.

وقال المدير الفني لمنتخب فلسطين نور الدين ولد علي: "وصلنا سنغافورة ليلاً بعد رحلة طويلة لكن اللاعبين جاهزون للمباراة، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: "لقد حضر إلى سنغافورة كافة اللاعبين باستثناء اللاعب صالح شحادة الذي عانى من إصابة، ما اضطرنا إلى عدم مشاركته معنا في اللقاء القادم، لكن لدينا 22 لاعبًا ونطمح أن نقدم مستوى جيد ونكسب نقاط المباراة الثلاث".