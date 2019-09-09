موعد مباراة بلجيكا واسكتلندا اليوم الإثنين 9 / 9 / 2019 والقنوات الناقلة لها

يلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره منتخب اسكتلندا في مباراة قوية، اليوم الاثنين، على ملعب “هامبدن بارك”، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة التاسعة، بتصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتمام العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية ومصر، عبر قناة beINSPORTS HD2، الناقل الحصري لتصفيات أمم أوروبا.

يدخل منتخب بلجيكا مباراة اليوم أمام اسكتلندا، رافعاً شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة، ولا بديل عنه، من أجل الإنفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة، خاصة وأن منتخب بلجيكا يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في الخمس مباريات الماضية، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

لم يتلقي المنتخب البلجيكي أي هزيمة حتي الآن فاز في جميع مبارياته ، لعَب 5 مباريات جمع منهم 15 نقطة ، بينما المنتخب الاسكتلندي لعَب 5 مباريات فاز في مبارياتين وخَسر ثلاثة مباريات، محتلاً للمركز الرابع من المجموعة السادسة ، كما ويسعي استكلندا في هذا اللقاء أمام بلجيكا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خصوصاً ان المباراة تقام على أرضه.