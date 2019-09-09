في غزة :التحق بدراسة الطب البيطري وأحصل على مبلغ مالي

اعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة المالية وديوان الموظفين العام للطلبة الراغبين بدراسة الطب البيطري من خريجي الثانوية العامة للعام 2019 عن فتح باب التقدم للحصول على الامتيازات التالية:

مساهمة مالية بقيمة (2000) دولار امريكي سنوياً وذلك دعماً لرسوم ومصاريف الطالب للملتحقين بجامعات خارج البلاد ومبلغ (1000) دولار أمريكي للملتحقين بالجامعات المحلية.

توفير فرصة عمل لمن سيتم اختيارهم للعمل في المؤسسات الحكومية بعد انتهاء الدراسة مباشرة في حال حافظ الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 80% طوال فترة الدراسة.

شروط التقدم:

أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة الفرع العلمي للعام 2019.

ألا يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة عن 80%.

أن يحضر المتقدم إفادة رسمية بقبوله للالتحاق بتخصص الطب البيطري من جامعة معترف بها.

أن يستوفي جميع المتطلبات والإجراءات التي تطلبها وزارة التربية والتعليم لاستلام الطلب.

احكام عامة:

الأولوية في الاختيار ستكون لذوي المعدلات الأعلى في الثانوية العامة.

سيتم عقد مقابلات شخصية في حال تساوى معدلات الثانوية العامة للمتقدمين.

تصرف الامتيازات المالية سنوياً بعد تقديم ما يفيد باجتياز كل عام دراسي بنجاح واستمرار صرف الامتيازات المالية خاضع لأحكام وشروط المنحة.

سيتم اختيار عدد 10 طلاب من المتقدمين الذين يرغبون بدراسة اختصاص الطب البيطري، وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين بعد انتهاء تقديم الطلبات.

على الطلبة الراغبين في التقدم للحصول على الامتيازات المذكورة أعلاه تقديم طلباتهم مستوفاة للشروط في وزارة التربية والتعليم/دائرة المنح وذلك ابتداءً من تاريخ اليوم وحتى موعد أقصاه 25/09/2019.