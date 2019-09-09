موعد اعلان نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2019 الاردن

مازالت حالة القلق تجتاح طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن، لتأخر موعد إعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية.

وفي سياق مختلف ، يسود حالة من القلق والتوتر، لدي جميع الطلاب في مختلف المدن الأردنية، وهي (عمان- الكرك- الزرقا- العقبة- إريد- الجرش- البلقاء- عجلون- الطفيلة- معان- مادبا)، وتعتبر نتائج توجيهي الأردن من أهم الشهادات، التي يهتم بها الأردنيين لما يترتب عليها، من تحديد الجامعة التي سيدرسون فيها بعد الثانوية.

ومن الجدير بالذكر، قام طلاب توجيهي الأردن 2019 بخوض امتحانات الدورة الصيفية المرحلة الأولي وكانت النتائج بنسبة نجاح 58%، ودخل عدد كبير من الطلاب الدورة الثانية التكميلية لامتحانات التوجيهي وكانت نسبة النجاح لكلا الدورتين 60.2%، وقد تقدم وزير التربية الأردني بخالص التهاني للطلاب على إجتياز الاختبارات بنجاح.

ومنذ الإنتهاء من أداء الامتحانات في الأول من تموز، وعمليات البحث مستمرة عن أخبار النتيجة وموعد ظهورها، وقد بدأت امتحانات الدورة الصيفية في 11 حزيران الماضي، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية بالمملكة الأردنية الهاشمية لسير الامتحانات، وكانت الامتحانات تسير بدون شكوي، حيث كانت المواد في مستوي الطالب العادي.