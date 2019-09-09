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مسيرة حاشدة للجهاد الإسلامي مساء غد الثلاثاء دعماً للأسرى المضربين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:14 - 09 سبتمبر 2019
الجهاد الاسلامي الجهاد الاسلامي
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دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين جماهير شعبنا للحشد والمشاركة في المسيرة الحاشدة بعنوان "لن نترك أسرانا وحدهم"، دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشارت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم نسخة عنه، إلى أن المسيرة ستكون غدًا الثلاثاء بعد صلاة المغرب مباشرة، مضيفة أنها ستنطلق من ميدان فلسطين وصولا إلى شارع الوحدة أمام برج شوا وحصري.

وشدّدت على أن المشاركة في المسيرة واجب ووفاء لأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتأكيد على دعمهم والوقوف معهم في مواجهة السجان "الإسرائيلي".

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