موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للدبلومات الفنية بوابة الحكومة المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي يوم الأحد 28 يوليو 2019 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة، وإعلان انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 وحتى 4 أغسطس 2019.

ويترقب الطلاب في مصر خلال الساعات القادمة موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، كما فتح موقع بوابة الحكومة باب التسجيل أمام طلاب الدبلومات الفنية في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019.

وفي السياق نفسه، يختلف تنسيق الدبلومات الفنية عن تنسيق طلاب الثانوية العامة، حيث يتاح لطلاب الدبلومات الفنية كليات مثل الهندسة والتجارة والزراعة والسياحة والفنادق، إلى جانب العديد من المعاهد المختلفة.

من الجدير بالذكر، بدأ تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة في يوم السبت الموافق 24-8-2019، للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2019، واستمرت عمليات تدوين الرغبات حتى الأربعاء 4-9-2019.