اسعار الذهب اليوم فى الاسواق المصرية

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، حالة من التذبذب حيث يهبط السعر ثم يصعد مرة أخرى، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر مبلغ 695 جنيه، وذلك يعتبر أدنى سعر للمعدن الأصفر منذ فترة.
كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21، حيث وصل سعرإلى 695 جنيهًا، وفيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 595 جنيهاً،ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 795 جنيهًا.
سعر الذهب في أسواق المال المصرية اليوم 9/9/2019:
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|792.12 جنيه
|$48.47
|سعر الذهب عيار 22
|726.11 جنيه
|$44.43
|اسعار الذهب عيار 21
|693.12 جنيه
|$42.41
|اسعار الذهب عيار 18
|594.10 جنيه
|$36.36
|سعر الذهب عيار 14
|462.07 جنيه
|$28.28
|سعر الذهب عيار 12
|396.06 جنيه
|$24.24
|سعر الذهب عيار 9
|297.04 جنيه
|$18.18
|اسعار أوقية الذهب
|24,635 جنيه
|$1,508
|اسعار جنيه الذهب
|5,545 جنيه
|$339.32
|اسعار كيلو الذهب
|792,116 جنيه
|$48,473