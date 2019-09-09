اسعار الذهب اليوم فى الاسواق المصرية

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، حالة من التذبذب حيث يهبط السعر ثم يصعد مرة أخرى، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر مبلغ 695 جنيه، وذلك يعتبر أدنى سعر للمعدن الأصفر منذ فترة.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21، حيث وصل سعرإلى 695 جنيهًا، وفيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 595 جنيهاً،ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 795 جنيهًا.

سعر الذهب في أسواق المال المصرية اليوم 9/9/2019: