وفاة الامير فيصل بن فهد بن مشاري فى القصر الملكي

اعلن الديوان الملكي السعودي، مساء امس الأحد 8 سبتمبر/أيلول ، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة، وهي وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشارى بن جلوى آل سعود.

وكشف الديوان عن موعد جنازة الأمير المتوفي موضحا انها ستخرج اليوم الاثنين بعد صلاة العصر ، من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وقال "الديوان"، فى بيانٍ له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشارى بن جلوى آل سعود، وسيُصلى عليه، اليوم الإثنين، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله فى مدينة الرياض... تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".