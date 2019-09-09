وزير العدل يعلن عن موعد تسليم نتائج تقرير الطب الشرعي بقضية اسراء غريب

أعلن وزير العدل محمد الشلالدة اليوم الاثنين ، ان نتائج تقرير الطب الشرعي بقضية إسراء غريب سيتم تسليمه غداً.

وقال شلالدة في تصريحات اذاعية ، ان النتائج الطب الشرعي غدا.

وكانت وزارة العدل الفلسطينية أكدت أمس الأحد أن "قيام ثلاثة من الأطباء الشرعيين في الوزارة بتقديم استقالاتهم ليس له علاقة بقضية وفاة المرحومة إسراء غريب".

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقع فيسبوك "إن استقالة الأطباء الثلاثة تأتي نتيجة لوجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية بحق بعضهم".

وأشارت الوزارة إلى أن ما حدث هو "احتجاج من قبلهم (الأطباء) ومن ثم قدموا استقالاتهم، وأنهم لم يشاركوا من قريب أو بعيد بالتشريح."

وأشارت الوزارة إلى أن الطبيب الشرعي المكلف بالتشريح من النيابة العامة هو اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم الدكتور أشرف القاضي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن التقرير النهائي للطب العدلي سيسلم إلى النيابة العامة خلال يومين من تاريخه.