6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام وقعدان يدخل يومه الـ41

يواصل ستة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، من بينهم الأسير طارق قعدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ويستمر الاضراب بعد أن علق الأسير حذيفة حلبية إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة (67) يوماً بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2019.

والأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ (58) يوماً هو أقدم الأسرى المضربين من حيث المدة، يليه الأسير سلطان خلوف وهو مضرب عن الطعام منذ (54) يوماً، والأسير إسماعيل علي منذ (48) يوماً، والأسير طارق قعدان منذ (41) يوماً، والأسير ناصر الجدع منذ (34) يوماً، علاوة على الأسير ثائر حمدان المضرب منذ (29) يوماً.

ويعاني الأسرى المضربين عن الطعام من تفاقم مستمر في أوضاعهم الصحية، مع استمرار تعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري، حيث بدأت تظهر أعراض صحية خطيرة عليهم منذ عدة أسابيع، خاصة أن غالبيتهم تجاوز إضرابهم مدة الشهر، ومنهم من اقترب إضرابه من الشهر.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال بنقلهم المستمر، وعرقلة زيارتهم، يرافق ذلك تنفيذها لجملة من الإجراءات التنكيلية بهدف سلبهم إنسانيتهم، كالتفتيش الليلي المتكرر، وجلب الطعام لهم في محاولة لاستفزازهم والضغط عليهم نفسياً.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الأسرى المضربين: