بالأسماء ..اعتقالات بالضفة تطال 14 شاباً

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين، 14 شاباً فلسطينياً من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية وتم نقلهم للتحقيق .
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.
وعرف من معتقلي ١. ليث يوسف عبد الهادي العصافرة- بيت كاحل غرب الخليل
٢. محمد جهاد عصافرة- بيت كاحل3. موسى ياسر النجار- سلواد شرق رام الله
٤. نعمان صالح جمعة حامد- سلواد5 . محمد لطفي جمعة حامد- سلواد
٦. الشيخ خليل حسن حامد- سلواد 7. محمد ياسر جمعة حامد- سلواد
٨. محمود محمد الشرطي- المزرعة الشرقية شرق رام الله 9. مالك اشتية- تل غرب نابلس
١٠. عماد نيروخ- الخليل 11. أمين حامد12. محمد أيمن عبيد