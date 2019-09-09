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بالأسماء ..اعتقالات بالضفة تطال 14 شاباً

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:00 - 09 سبتمبر 2019
اعتقالات اعتقالات
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اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين، 14 شاباً فلسطينياً من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية وتم نقلهم للتحقيق .

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

وعرف من معتقلي ١. ليث يوسف عبد الهادي العصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

٢. محمد جهاد عصافرة- بيت كاحل3. موسى ياسر النجار- سلواد شرق رام الله

٤. نعمان صالح جمعة حامد- سلواد5 . محمد لطفي جمعة حامد- سلواد

٦. الشيخ خليل حسن حامد- سلواد 7. محمد ياسر جمعة حامد- سلواد

٨. محمود محمد الشرطي- المزرعة الشرقية شرق رام الله 9. مالك اشتية- تل غرب نابلس

١٠. عماد نيروخ- الخليل 11. أمين حامد12. محمد أيمن عبيد

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