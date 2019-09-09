الاحتلال يعترف بإسقاط حزب الله لطائرة مسيرة جنوبي لبنان

أكد جيش "الاسرائيلي" صباح اليوم الاثنين ، تحطم طائرة عسكرية تابعة له مسيرة صغيرة الحجم جنوبي لبنان .

وقال الناطق باسم قوات الاحتلال وفقا لموقع واللاه نيوز "لا توجد مخاوف من تسرب معلومات من الطائرة "

وكانت قناة "المنار" اللبنانية اعلنت أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، صباح اليوم الاثنين، في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان، وباتت في حوزته.

أضاف الحزب في بيان له نشرته قناة "المنار" المقربة منه "إن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت الآن بيد المقاومين".

وكان حزب الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء للبنانية متهما إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في الـ25 من آب/أغسطس في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

ويأتي إسقاط الطائرة الإسرائيلية، بعد أسبوع على توتر محدود شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأول من أيلول/سبتمبر مع إعلان حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية على الجهة المقابلة من الحدود.