موعد نزول ايفون 11 في السعودية

تعتقد صحيفة The Sun البريطانية أنها توصَّلت إلى موعد صدور iPhone 11 قبل الإعلان عنه. وبحسب تقرير الصحيفة فقد تم عرض دليلًا كاملاً لجميع أخبار وتسريبات iPhone 11، بما في ذلك تلميحاتٍ من خبراء حول المواصفات والمزايا المطوَّرة التي يمكننا توقعها.

ما هو iPhone 11؟

iPhone 11 هو الاسم الذي نطلِقُه على الهاتف القادم من شركة آبل، والمتوقع صدوره في أواخر العام الجاري 2019.

وتقول الصحيفة: “تشير معلوماتنا إلى أن جهاز الهاتف سيكون مبنياً بصورةٍ مباشرةٍ على نماذج iPhone من العام الماضي، ومن المرجَّح أن يتمتع بمواصفاتٍ قويةٍ، وكاميرا مذهلة، وتصميمٍ فاخرٍ”.

لكنْ هناك اختلاطٌ حول الاسم: بمَ تسمِّي الهاتف الذي يتبع هاتفي iPhone XS أو iPhone XR؟

يرمز حرف “X” إلى الرقم 10، لذا يتوقع الناس أن يحمل الهاتف المنتظر اسم iPhone XI أو iPhone 11، لكننا لن نعرف بالتأكيد حتى تُصدِر آبل بيانًا رسميًا، وهذا لن يحدث لبعض الوقت.

موعد صدور iPhone 11

شركة آبل تحكمها العادة، إذ تلتزم بنمطٍ واضحٍ في إصدارات هواتف iPhone في كل عامٍ. فدائماً ما يُقام المؤتمر الكبير للإعلان عن إصدار الهاتف في سبتمبر/أيلول، وغالباً ما يكون خلال الأيام الأولى من الشهر، عادةً في يوم ثلاثاء أو أربعاء.

بناءً على هذا، فأرجح المواعيد لإقامة مؤتمر آبل هذا العام هي الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول، أو الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول. وبالطبع، لن يصل هاتف iPhone إلى المتاجر يوم الإعلان عن صدوره، سيكون على الجمهور الانتظار لما يقرب من أسبوعٍ ونصفٍ قبل البدء في الشراء.

مواصفات iPhone 11 ومزاياه

وقالت الصحيفة: “ما زلنا على مسافةٍ بعيدةٍ من إطلاق iPhone 11، لذلك فإن التسريبات قليلة”. ومن المحتمل أن يكون هناك تراكم للأخبار بشأن iPhone 11 في الصيف فور الانتهاء من تصميم الجهاز، وبدء الشائعات في التسرُّب من سلسلة توريد آبل.

لكن الصحيفة زعمت أن آبل ستقدِّم معالجاً جديداً للهواتف الذكية، ففي كل عامٍ تُطوِّرِ آبل شرائح A-series الخاصة بها لتحسين أداء أجهزة iPhone الجديدة. بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يحتوي iPhone 11 على معالج Apple A13، الذي من المرجَّح أن يُحَسِّن كثيراً من سرعة الهاتف.

وقد تحدثت صحيفة The Sun مع خبير الهواتف المحمولة دان آيفز، أحد كبار ناقدي القطاع، وهو يعتقد بأننا سنرى ثلاث كاميراتٍ على ظهر هاتف iPhone الجديد.

وقال دان، مدير عام شركة Wedbush Securities: “سيتمتع الهاتف الجديد بثلاثة أضعاف إمكانيات الكاميرا الخلفية تقريباً، وستكون أحد عوامل جذبه تحسين العدسة البصرية”. وتابع قائلاً: “من الممكن كذلك أن يكون هناك تطويرٌ كبيرٌ في تكنولوجيا التعرف على الوجوه، وبعض التحسينات الأخرى على جسم الهاتف وتصميمه لتحفيز الناس على شرائه”.

سعر iPhone 11

في العام الماضي، أحدثت آبل زلزالاً في عالم الهواتف الذكية حين رفعت سعر iPhone بنسبةٍ ضخمةٍ.

وقد واجهت الشركة انتقاداتٍ لاذعةً بسبب تسعيرها، حتى إنه أدى إلى انحدار توقعات مبيعاتها للنماذج باهظة الثمن في مطلع عام 2019.

صرَّح المحلل الخبير دان آيفز، مدير عام Wedbush Securities، إلى صحيفة The Sun بأننا نتوقع على الأقل نموذجَي لـ iPhone خلال العام الجاري. ومن المرجح أن يحتفظ النموذج الأرقى (iPhone XS) بسعرٍ مماثلٍ، بينما سيزداد النموذج الأساسي (iPhone XR) رخصاً.

وأضاف أن على آبل “التخلي عن سياستها في التسعير” مع iPhone XR، والتركيز على العملاء الصينيين الأقل قدرةً على شراء هواتف ذكيةٍ بأسعارٍ باهظةٍ، بالنظر إلى الهواتف الأرخص المنتشرة محلياً لديهم.