موعد بيكي بلايندرز الموسم الخامس

كشف شبكة “بي بي سي” عن موعد عرض الموسم الخامس من المسلسل البريطاني الشهير “بيكي بلايندرز Peaky Blinders”، حيث من المفترض أن يتم بدء عرضه في المملكة المتحدة يوم الجمعة 25 أغسطس.

ومن المفترض أن يتم نقل الدراما الإجرامية التاريخية من قناة “بي بي سي تو” إلى قناة “بي بي سي وان”، وصرح ستيفن نايت مخرج العمل أنه ينوي أن ينقل القصة حتى بداية الحرب العالمية الثانية في عام 1939.

ويتناول الجزء الخامس اضطرار عائلة شيلبي الشهيرة إلى التعامل مع عواقب الأزمة الاقتصادية في عام 1929، حيث يتعرض العالم إلى اضطراب شديد، ويتورط توماس شيلبي مع سياسين.

الجدير بالذكر أن بيكي بلايندرز هو مسلسل جريمة تاريخي تلفزيوني، بطولة كيليان مورفي الذي يلعب دور رجل عصابات يدير أعماله في مدينة بيرمنغهام الإنجليزية، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، والمسلسل من تأليف ستيفن نايت، وأنتجته كارين ماندباخ، وهو مأخوذ من تاريخ عصابة بيكي بلايندرز الحقيقية.