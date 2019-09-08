قرار رئيس الوزراء بخصوص التوكتوك

دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، للبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي.

جاءت تصريحات مدبولي في اعقاب ظهور دعوات تطالب الحكومة المصرية ومجلس النواب بإعداد قوانين من أجل إلغاء تراخيص "التوك توك" في مصر والسعي إلى إيجاد حل لها.

وأكد مدبولي أن إحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي سيكون له مردود إيجابي كبير، وسيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

من جانبه وافق وزير المالية على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

وينتشر في جمهورية مصر العربية "التوك توك" الذي هو عبارة عن وسيلة نقلٍ صغيرة مفتوحة تستخدم محركا صغيرا وتتميز بأنها من دون أبواب، كما تتميز بسرعتها وتفاديها للاختناقات المرورية بسبب حجمها، وتتميز بسعر اجرها البسيط بالنسبة للركاب.