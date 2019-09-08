موعد مباراة السوبر المصري ٢٠١٩

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كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موعد بداية الدوري الموسم الجديد، كما أعلن عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي ونظيره الأبيض.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي سيواجه الزمالك في الـ20 من الشهر الجاري، دون تحديد ملعب المباراة إلا أنه سيكون على الأراضي المصرية.

وأضاف أن الموسم الجديد سيبدأ في الـ28 من الشهر الجاري.