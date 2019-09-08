للمرة الـ27.. "الزمالك" يحقق لقب كأس مصر

فاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في استاد برج العرب ليتوج الفريق الأبيض باللقب للمرة الثانية على التوالي وللمرة الـ27 في تاريخه.

وفي تفاصيل المباراة، تقدم يوسف أوباما بالهدف الاول الزمالك فى الدقيقة 52 من تمريرة سحرية لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذى تألق بشكل لافت للنظر منذ الدقيقة الأولى للشوط الثانى وقبل الهدف بدقيقة انطلق شيكا بالكرة من الجانب الأيمن ويطلق قذيفة يتصدى لها أحمد الشناوى بنجاح .

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض وقام الفريقين ببناء العديد من الهجمات وفى الدقيقة السابعة تسنح اولى الفرص لبيراميدز من ضربة حرة مباشرة يتصدى لها عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز يلعبها يحولها على جبر برأسه يلعبها الغانى جون أنطوى خارج المرمى .

وفى الدقيقة الـ12 تسنح اخطر فرص للزمالك من ضربة ركنية يلعبها شيكابالا يخطى أحمد الشناوى حارس بيراميدز فى التقاطها وتعود لفرجانى ساسى مدافع وسط الأبيض ويخرجها خارج المرمى .

وفى الدقيقة 15 يقوم محمود عبد الرازق وبمجهود فردى بتخطي اكثر من لاعب ويطلق صاروخ خارج مرمى احمد الشناوي .

ضغط الزمالك بكل خطوطه فى الربع ساعة الثانية من المباراة بغية إحراز هدف السبق بعدما امتلك منطقة الوسط تماما ، فى الوقت الذى اختفى فيه لاعبو بيراميدز تماما ومالوا للخلف لتأمين الخط الدفاعي ، وتألق أحمد الشناوي وأحمد ايمن منصور وعلى جبر فى الزود عن مرماهم ، بينما حاول مصطفى محمد مهاجم الزمالك اقتناص إحدى الكرات فى الدقيقة 20 واطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الشناوى بنجاح .

وفى الدقيقة 31 يتصدى أحمد الشناوى لكرة رأسية من فرجانى ساسى ، بعدها يحاول لاعبو بيراميدز بناء بعض الهجمات وبالفعل فى الدقيقة 37 يقوم إبراهيم حسن صانع ألعاب بيراميدز بشن هجمة عنترية ويطلق كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك بنجاح.

وفي الشوط الثاني استمر لاعبى الزمالك بالهجوم حتى الدقيقة 63 وأحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني من عرضية متقنة لحمدي النقاز يرتقى إليها بن شرقي ويضعها برأسه قوية في المرمى فشل أحمد الشناوي في التعامل معها ، وفى الدقيقة 83 يعود أشرف بن شرقي ويحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه .

وقد استحوذ لاعبو الزمالك على مجريات المباراة تماما ودانت لهم السيطرة ونجحوا فى امتلاك منطقة وسط الملعب ، في المقابل لم يظهر لاعبو بيراميدز بمستواهم المعهود مما دفع الفرنسى ديسابر إلى إجراء تغييرين بخروج إسلام عيسى وجون أنطوى ونزول الاوغندى عبده لومالا واحمد على ، فى المقابل اجرى ميتشو مدرب الزمالك تغييرين بنزول المغربي محمد بوناجم بدلا من شيكابالا ، وإمام عاشور بدلا من يوسف اوباما .

نشط لاعبو بيراميدز فى الربع ساعة الأخيرة بغية إحراز هدف تعديل النتيجة وبالفعل سنحت لهم بعض الفرص الحقيقية إلا أن يقظة محمد عواد وقفت لهم بالمرصاد ، حتى جاءت الدقيقة 83 لتعلن عن رصاصة الرحمة بالهدف الثالث للزمالك من تمريرة جميلة لمحمد بوناجم إلى القادم من الخلف أشرف بن شرقي الذى يحرزها في المرمى بسهولة .

يمتلك بعدها لاعبو الزمالك المباراة ويتبادلون الكرة في الوقت الذى اجرى فيه ميتشو تغييره الثالث بخروج مصطفى محمد ونزول محمود حمدي الونش لتأمين الدفاع حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا حصول القلعة البيضاء عن لقب الكأس للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه.

وتضمنت تشكيلة الزمالك من حراسة المرمي محمد عواد، وفي خط الدفاع حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، اما في خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا، وفي خط الهجوم مصطفي محمد.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من، أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفي الدفاع رجب بكار، أحمد أيمن منصور، على جبر، محمد حمدى، وفى الوسط نبيل دونجا، إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إريك تراورى، وفي الهجوم إبراهيم حسن وجون أنطوى.