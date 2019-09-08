ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

موعد مباراة السوبر الافريقي 2019

  • فلسطين اليوم
  • 23:36 - 08 سبتمبر 2019
موعد مباراة السوبر الافريقي 2019 موعد مباراة السوبر الافريقي 2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

موعد مباراة السوبر الافريقي 2019 كشف رئيس نادي الزمالك، موعد مباراة السوبر بين الأهلي وفريقه لتقام يوم 20 سبتمبر الجاري، مضيفا أن اللقاء سيكون في مصر بنسبة كبيرة.

وأكد رئيس الزمالك أنه حاول تأجيل مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز والمقرر إقامتها يوم 8 سبتمبر الجاري لتقام يوم 20 إلا أن اتحاد الكرة رفض التأجيل نظرا لكون مباراة السوبر ستقام يوم 20 من الشهر الجاري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية ” هناك علاقة رائعة للغاية بيننا وبين بيراميدز، الفريق المنافس لديه لاعبين سبق لهم اللعب في صفوف الزمالك كما أن العلاقة جيدة بين ميتشو وديسابر”.

وأضاف ” نسعى أن تكون مباراة نهائي كأس مصر بحضور الجماهير، والمباراة ستقام إما في ملعب الإسكندرية أو الإسماعيلية، ننتظر القرار النهائي من اتحاد الكرة”.

وأتم ” سنفوز بكأس مصر ثم ننافس على السوبر المصري والأفريقي، بجانب أن لدينا مباراة مرتقبة في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا”.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات