موعد مباراة السوبر الافريقي 2019 كشف رئيس نادي الزمالك، موعد مباراة السوبر بين الأهلي وفريقه لتقام يوم 20 سبتمبر الجاري، مضيفا أن اللقاء سيكون في مصر بنسبة كبيرة.

وأكد رئيس الزمالك أنه حاول تأجيل مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز والمقرر إقامتها يوم 8 سبتمبر الجاري لتقام يوم 20 إلا أن اتحاد الكرة رفض التأجيل نظرا لكون مباراة السوبر ستقام يوم 20 من الشهر الجاري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية ” هناك علاقة رائعة للغاية بيننا وبين بيراميدز، الفريق المنافس لديه لاعبين سبق لهم اللعب في صفوف الزمالك كما أن العلاقة جيدة بين ميتشو وديسابر”.

وأضاف ” نسعى أن تكون مباراة نهائي كأس مصر بحضور الجماهير، والمباراة ستقام إما في ملعب الإسكندرية أو الإسماعيلية، ننتظر القرار النهائي من اتحاد الكرة”.

وأتم ” سنفوز بكأس مصر ثم ننافس على السوبر المصري والأفريقي، بجانب أن لدينا مباراة مرتقبة في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا”.