أمير الكويت يدخل المستشفى بأمريكا وتأجيل لقائه مع ترمب

قالت مصادر كويتية، إن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أدخل اليوم الأحد إلى إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية "لاستكمال فحوصات طبية"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية.

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في بيان صحفي، إن لقاء الأمير الكويتي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجل "إلى موعد يحدد لاحقا".

ومن المقرر أن يلتقي أمير الكويت الرئيس ترامب في 12 أيلول/سبتمبر الجاري في البيت الأبيض.

ووصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، مطلع الشهر الجاري في زيارة قالت وكالة الأنباء الكويتية، إنها "خاصة" دون تحديد طبيعتها، قبل أن يتوجه إلى العاصمة واشنطن للقاء ترامب.

انتشرت شائعات الشهر الماضي، حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير صباح، وتمتعه بصحة جيدة.

وقال الديوان الأميري، في 18 آب/أغسطس الماضي، إن أمير البلاد، تعافى من "عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح" دون ذكر تفاصيل أخرى.