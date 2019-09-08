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تردد جوسات الجديد 2019 الأردنية عرب سات والنايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 23:08 - 08 سبتمبر 2019
تردد جوسات الجديد 2019 الأردنية عرب سات والنايل سات تردد جوسات الجديد 2019 الأردنية عرب سات والنايل سات
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تردد قناة جوسات  الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة أردنية إخبارية ذات هوية عربية همها الأول إيصال صوت المواطن الى المسؤول المباشر تبث القناة على شاشتها أهم واحدث الأخبار المحلية والعالمية ومتابعة كل جديد في الحياة السياسية ومشاكل المواطنين وتوصيل مشاكلهم إلى الجهات المسؤلة.

قناة جوسات هي واحدة من أشهر القنوات الأردنية الفضائية على القمر الصناعي نايلسات وتبث القناة على شاشات التلفزيون أون لاين بشكل مجاناً على مدار 7.0°W طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير بشكل مجاني ولها نسبة مشاهدة كبيرة في الأردن وكل مكان حول العالم لما تقدمة من محتوى هادف ومفيد للمشاهدين.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب
النايلسات 11602 27500 6/ 5 H
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