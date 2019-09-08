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هل غداً عطلة رسمية في العراق

  • فلسطين اليوم
  • 22:58 - 08 سبتمبر 2019
هل غداً عطلة رسمية في العراق هل غداً عطلة رسمية في العراق
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العراق العطلات الرسمية 2019 أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقية عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/٩/١٠ وذلك لذكرى يوم عاشوراء في جميع المحافظات العراقية .

تحتوي هذه الصفحة على تقويم وطني لجميع العطلات الرسمية لعام 2019 في العراق.

تاريخ يوم الإجازات
1 يناير الثلاثاء رأس السنة الميلادية
6 يناير الأحد عيد الجيش
5 مارس الثلاثاء ثورة الذكرى *
21 مارس الخميس عيد نوروز
9 أبريل الثلاثاء ذكرى سقوط النظام الديكتاتوري *
1 مايو الأربعاء عيد العمال
4 يونيو الثلاثاء عيد الفطر
5 يونيو الأربعاء عطلة عيد الفطر
14 يوليو الأحد ثورة 14 تموز
11 أغسطس إلى 14 أغسطس الأحد إلى الأربعاء عطلة عيد الأضحى
31 أغسطس السبت رأس السنة الهجرية
 
9 سبتمبر الإثنين يوم عاشوراء
3 أكتوبر الخميس يوم وطني
9 نوفمبر السبت المولد النبوي الشريف
10 ديسمبر الثلاثاء يوم النصر
25 ديسمبر الأربعاء

عيد ميلاد المجيد

 
التاريخ الاسم  
1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية  
6 كانون الثاني عيد الجيش  
21 آذار عيد نوروز  
1 أيار عيد العمال العالمي  
9 نيسان يوم التحرير يحتفل به إقليم كردستان ومحافظات أخرى بدون قرار رسمي عام
14 تموز ثورة 14 تموز  
25 كانون الأول عيد الميلاد للمسيحيين فقط.
1 محرم رأس السنة الهجرية  
10 محرم يوم عاشوراء  
12 ربيع الأول مولد النبوي الشريف  
1 شوال عيد الفطر (3 أيام)  
10 ذو الحجة عيد الاضحى (4 أيام)

 

 
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