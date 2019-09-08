هل غداً عطلة رسمية في العراق

العراق العطلات الرسمية 2019 أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقية عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/٩/١٠ وذلك لذكرى يوم عاشوراء في جميع المحافظات العراقية .
تحتوي هذه الصفحة على تقويم وطني لجميع العطلات الرسمية لعام 2019 في العراق.
|تاريخ
|يوم
|الإجازات
|1 يناير
|الثلاثاء
|رأس السنة الميلادية
|6 يناير
|الأحد
|عيد الجيش
|5 مارس
|الثلاثاء
|ثورة الذكرى *
|21 مارس
|الخميس
|عيد نوروز
|9 أبريل
|الثلاثاء
|ذكرى سقوط النظام الديكتاتوري *
|1 مايو
|الأربعاء
|عيد العمال
|4 يونيو
|الثلاثاء
|عيد الفطر
|5 يونيو
|الأربعاء
|عطلة عيد الفطر
|14 يوليو
|الأحد
|ثورة 14 تموز
|11 أغسطس إلى 14 أغسطس
|الأحد إلى الأربعاء
|عطلة عيد الأضحى
|31 أغسطس
|السبت
|رأس السنة الهجرية
|
|9 سبتمبر
|الإثنين
|يوم عاشوراء
|3 أكتوبر
|الخميس
|يوم وطني
|9 نوفمبر
|السبت
|المولد النبوي الشريف
|10 ديسمبر
|الثلاثاء
|يوم النصر
|25 ديسمبر
|الأربعاء
|
عيد ميلاد المجيد
|التاريخ
|الاسم
|1 كانون الثاني
|رأس السنة الميلادية
|6 كانون الثاني
|عيد الجيش
|21 آذار
|عيد نوروز
|1 أيار
|عيد العمال العالمي
|9 نيسان
|يوم التحرير
|يحتفل به إقليم كردستان ومحافظات أخرى بدون قرار رسمي عام
|14 تموز
|ثورة 14 تموز
|25 كانون الأول
|عيد الميلاد
|للمسيحيين فقط.
|1 محرم
|رأس السنة الهجرية
|10 محرم
|يوم عاشوراء
|12 ربيع الأول
|مولد النبوي الشريف
|1 شوال
|عيد الفطر (3 أيام)
|10 ذو الحجة
|عيد الاضحى (4 أيام)
|