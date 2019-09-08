دعاء ليلة عاشوراء مكتوب كامل

دعاء يوم عاشوراء مكتوب، الدعاء من أكثر العبادات التي يحبها الله عز وجل، حيث أنها توطد العلاقة بين العبد ورب العالمين، وفي هذا المقال نستعرض معًا دعاء يوم عاشوراء مكتوب، لتعم الفائدة على جميع متابعي الموقع، وننال الثواب وحسن الجزاء من الله عز وجل.

أوقات استجابة الدعاء :-

كما أن هناك أوقات محددة يفضل فيها الإكثار من الدعاء، حيث أن الدعاء فيها مستجاب بإذن الله، ومن هذه الأوقات ما يلي:

وقت هطول الأمطار.

وقت الشدائد والمحن.

وقت المرض.

وقت الصلاة أثناء السجود تحديدًا.

أثناء أداء العمرة أو الحج.

أثناء الصيام.

في يوم عرفات.

في ليلة القدر.

في رمضان، خاصة في العشرة الأواخر.

دعاء عاشوراء مكتوب :-

سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها، أسألك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.

سبحانك لا إله إلا أنت، لا تحرمني من رحمتك ياارب العالمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني.

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

اللهم يا مفرج كل كرب، و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء، و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، و يا غافر ذنب داود يوم عاشوراء، و يا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء، و يا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء، و يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، و يا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء، لا إله إلا أنت سبحانك، اقضي لي حاجتي في الدنيا والآخرة، وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دعاء ليلة عاشوراء :-

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا.

رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنا، أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

من قال في يوم عاشوراء سبعين مرة: ”حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير” ودعا بالدعاء الآتي سبع مرات، لم يمت في تلك السنة وإذا دنا أجله لا يوفق لقراءته وهذا هو الدعاء: “سبحان الله مِـلء الميزان ومُنتهى العلم ومَبلغ الرضى وزِنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربِّنا التامات كُلها أسألك السلامة بِرحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: “مَا هَذَا؟” قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: “فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ”، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في “صحيحه”.

روى الإمام مسلم في صحيحه أنّ رجلًا سأل رسول الله عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفّر السّنة التي قبله ) وفي حديث آخر (ما رأيت النّبي يتحرّى صوم يومٍ فضّله على غيره إلاّ هذا اليوم يوم عاشوراء).

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب :-