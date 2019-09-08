تفاصيل وفاة أحمد الشقيري بشكل مفاجئ

حقيقة وفاة احمد الشقيري تداول رواد تواصل الاجتماعي لعدة أيام خبر وفاة الإعلامي السعودي السعودي “احمد الشقيري تداولت منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام خبر وفاة الإعلامي السعودي مقدم برنامج “خواطر” الإعلامي “احمد الشقيري” ولم يصدر أي أعين رسمي ينفي خبر وفاة الإعلامي “احمد الشقيري” ولم تعلن أي من المصادر المقربة للإعلامي ولم يستطيع الأعلام نفي الخبر.

ولا إثباته واصبح هاشتاج حقيقة خبر وفاة “احمد الشقيري” هو ترند الساعة ويتساءل المغردون هل حقا احمد الشقيري توفى أم أنها إشاعة الجدير بالذكر ان الإعلامي “احمد الشقيري” هو مقدم برنامج “خواطر” الذي انتشر في كل أنحاء الوطن العربي واهتم البرنامج بتقديم المواعظ الدينية بشكل عصري ومختلف وكان يسرد قصص الصالحين والأنبياء والمواقف التي واجهتهم لنأخذ منها عبرة وكان يسافر إلى كل أنحاء العالم ليقدم للمشاهد نماذج على الدول التي تطبق قوانين الإسلام دون ان تكون دول مسلمة ويضع أمام المشاهدة المقارنة بين هذه الدول ودولنا العربية ويحاول ان يجد حلول لنا لماذا لا نصل لهذا المستوى من الفكر والتقدم ولماذا كانت الدولة الإسلامية قديمًا متقدمة.

على الغرب وكيف انقلب الحال الآن واصبح بالعكس وأصبحت الدول الإسلامية في انحضاض وتأخر ونوصل الإعلامي إلى السبب الرئيسي لهذا التأخر وهو الابتعاد عن تعاليم الشريعة الإسلامية والابتعاد عن سنة رسول الله وعن كتاب الله وأحكامه .

ولم تنفي أي جهات ذات صلة بالإعلامي “احمد الشقيري” خبر الوفاة ولم تنفي الصفحات الرسمية للإعلامي المنتشرة خبر الوفاة.