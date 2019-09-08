نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى نهائي كاس مصر
نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز
- دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.
- ضغط قوي للزمالك خلال الدقائق الأولي للمباراة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة متعة كروية كبيرة.
- التعادل السبي يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز حتى الآن بعد مرور 23 دقيقة.
- نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف في شوط شهد الكثير من الفرص الضائعة، وخاصة بالنسبة للفارس الأبيض.
- بداية الشوط الثاني من اللقاء، وسيطرة من بيراميدز خلال الدقائق الأولي من الشوط.
- الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 52 عن طريق أوباما، وتصبح النتيجة 1-0 للزمالك.
- أشرف بن شرقي يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 62، وتصبح نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن هي تقدم الزمالك بهدفين دون رد.
- الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 83 عن طريق أشرف بن شرقي، وتصبح النتيجة 3-0 للزمالك، ويقترب الزمالك بشدة من تحقيق اللقب الثاني على التوالي.
- نهاية المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، ويتوج الزمالك بلقب كأس مصر.