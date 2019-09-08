بث مباشر مباراة نادال بث مباشر بطولة امريكا المفتوحة للتنس

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حصلت الكندية بيانكا أندريسكو، على لقب بطولة أمريكا المفتوحة لتنس السيدات، لأول مرة فى تاريخها، بعد فوزها على النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز، بمجموعتين دون رد.

ونجحت بيانكا، 19 عاما، المصنفة رقم 15 على مستوى العالمى، فى الفوز على سيرينا، 37 عاما، المصنفة رقم 8 عالميا، بنتجة مجموعتين 6-3 و7-5 وتعتبر بيانكا أندريسكو، أول كندية تتوج ببطولة من بطولات الأربع الكبرى.