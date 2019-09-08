تلميح إيراني للإفراج عن ناقلة النفط البريطانية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، للتلفزيون الرسمي عبر الهاتف، إن "الخطوات الضرورية لانهاء احتجاز ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا "قائمة".

وأضاف أن "المراحل النهائية للعملية القضائية قائمة وبإذن الله، في الايام المقبلة، سيتم الافراج عن السفينة".

ولمح بعض الضباط الايرانيين الى أن ستينا إمبيرو التي اتهمتها ايران بانتهاك قواعد الملاحة الدولية، احتجزت ردا على احتجاز غرايس وان.

وكانت الشركة السويدية التي تملك السفينة الاربعاء، اعلنت أن سبعة من افراد طاقمها الـ23 تم الافراج عنهم.