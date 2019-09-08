إتلاف 48 مركبة والقبض على 5 مطلوبين في بيت لحم

أتلفت شرطة محافظة بيت لحم ، اليوم الأحد، 48 مركبة غير قانونية وألقت القبض على 5 أشخاص فارين من وجه العدالة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وذلك بإسناد من الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة وبإسناد الأمن الوطني والاستخبارات توجهت فجر اليوم إلى بلدة بيت فجار قضاء محافظة بيت لحم في حملة على المركبات الغير قانونية والمطلوبين حيث تمكنت ضبط وإتلاف 48 مركبة غير قانونية وإلقاء القبض على 5 أشخاص فارين من وجه العدالة.

وأضافت إن الشرطة قامت بإحضار المطلوبين الى مديرية الشرطة لحين احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.