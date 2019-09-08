هنية: سيدفع الاحتلال ثمن جريمة استشهاد الأسير السايح

حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية استشهاد الأسير بسام السايح داخل السجون "الإسرائيلية".

وقال هنية في كلمة له خلال المؤتمر الشعبي لمواجهة صفقة القرن بغزة: "نحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة التي تضاف لجرائمه وسجله الأسود"، موجهًا أحر التعازي لعائلة الشهيد السايح باستشهاده.

وأضاف هنية "يوما من الأيام لن يدفع هذا المحتل ثمن هذه الجريمة أو هذه الجرائم بل سيكون وجوده على أرض فلسطين غير شرعي وسيزول هذا الاحتلال، وسيقدم شعبنا فاتورة الحساب فهذا العدو طردا ودحرا وإخراجا وتحريرا لأسرانا وأسيراتنا ومسرى رسولنا".

وأشار هنية إلى أن الشهيد السايح كان أحد المجاهدين الذين انخرطوا في مشروع المقاومة والجهاد وسجلوا صفحة مضيئة من صفحات صمود الشعب ودخل السجن وعانى من المرض وخاض معركة الكرامة ولكن العدو قاتل".