الاستعلام عن المخالفات المرورية في القاهرة الكترونيا

انشأت ادارة المرور المصرية وخدمات نيابة المرور، موقع الكتروني لمعرفة المخالفات المرورية من خلال الهاتف بدلا من الذهاب للجهات المختصة وبخطوات سهلة وميسرة في المنزل.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بتنظيم حركة المرور عن طريق تركيب الكاميرات ذات الإشارات الضوئية الرقمية، ومراقبة جميع الشوارع والميادين الرئيسية عن طريق الكاميرات من المحتمل تسجل عليك مخالفة.

واوضحت الادارة ان كل من يمتلك وسيلة مواصلات تحمل لوحات معدنية قد يتعرض للمخالفة، فكل من يمتلك (سيارة أو موتوسيكل أو فيسبا) وتحمل لوحات معدنية فأنه مُعرض أن يأخذ مخالفة مرورية دون أن يعلم، ولذلك اكدت على ضرورة البحث والاستعلام دائما عن مخالفات المرور بمصر 2019، حتى لا يتفاجئ المواطن بقيمة المخالفات المطلوب سدادها.

واشارت الادارة المصرية للمرور الي طريقة التعرف على مخالفات المرور، فهي مُهمة وبدلاً من أن تتراكم عليك المخالفات، فيجب الاستعلام عن مخالفات المرور بمصر لعام 2019 وذلك بواسطة الدخول الى رابط بوابة الحكومة الإلكترونية.

وفي سياق مختلف، هناك أنواع كثيرة من المخالفات المرورية قد يقع فيها السائق دون علم، وبعض المخالفات قد يفعلها السائق وهو يعلم تماماً أنه مُخالفة لتعليمات المرور ومنها:" السير عكس اتجاه الطريق، وقوف السيارة في الأماكن الغير مخصصه للوقوف، التحدث في المحمول أثناء القيادة، عدم استخدام حزام الأمان خاصاً بالطرق السريعة، تخريج السيارة في الأماكن الغير مخصصة لذلك ، قيادة السيارة بدون ترخيص".