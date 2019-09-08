نقصود بتمهير البرنامج التدريبي و هو مخصص للخرجين من الجامعات السعودية الذين لم يعملوا في أي وظيفة خلال ستة أشهر، و ايضا المبتعثين، و تكون مدة هذا التدريب تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر، و ذلك من أجل ان يتم تدريبهم على أفضل مستوى في المؤسسات الحكومية و المنظمة الدولية و ذلك من أجل أن أن يتعلموا المهارات المتميزة التي تأهلهم لسوق العمل، و حتى يكتسبوا خبرات مختلفة، و توجد مكافئة للمتدربين خلال فترة تدريبهم تصل ل 3000 ريال سعودي و لكن لابد من أن تكون نسبة حضوره اعلى من 75%، كما أنه يوجد شهادة معتمدة من تمهير يحصل عليها بعد إتمام فترة التدريب، كما أنه يكون لديه تغطية تأمين ضد الخطر .
شروط التسجيل في تمهير
- أن يكون المتقدم يمتلك الجنسية السعودية .
- أن يكون على الأقل الدرجة العلمية للمتقدم هي درجة البكالوريوس .
- لابد على المتقدم أن يكون لم يعمل في أي وظيفة في أخر ستة اشهر، سواء كان هذا العمل حكومي أو حتى خاص .
- يكون المتقدم ليس لديه أي وظيفة أو عمل في الوقت الحالي .
- لابد من أن يكون لم يسبق للمتقدم اخذ أي التدريب في تمهير سابقا .
طريقة التسجيل في تمهير
- أولا عليك الدخول إلى رابط التسجيل في تمهير الموجود أعلى .
- و من ثم عليك اختيار واحدة من الوظائف المتاحة أمامك التي يقدمها رجال الأعمال في برنامج التدريب في تمهير و التي لابد أن تكون مناسبة لمؤهلك الجامعي .( الرياض, مكة , جيزان, عنيزة ,المدينة , جدة, الدمام , الخبر, حايل, الطايف, الظهران, الجبيل , تبوك, الهفوف , ينبع, خميس مشيط ) .
- و التدريب يكون متاح في كلا من :
- و الان نجد انه لو تمت الموافقه على اختيارك سوف تكون مؤهل للتدريب في برنامج تمهير .
- كما أنه لابد أن يكون لديك حساب طاقات، و في حالة عدم و جود حساب تستطيع انشاء حساب جديد من خلال الرابط التالي : اضغط هــــــــــــــــــــــــنا .
- و بعد القيام بخطوة التسجيل في حساب بطاقات، لابد من اكمال كل بيانات الملف الشخصي حتى تصل إلى 100% .
- و اخيرا بعد ان اصبح لديك حساب في بطاقات تستطيع التصفح في الوظائف المقدمة و المتاحة لك بكل سهولة و سرعة .