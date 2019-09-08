رابط التسجيل في تمهير

نقصود بتمهير البرنامج التدريبي و هو مخصص للخرجين من الجامعات السعودية الذين لم يعملوا في أي وظيفة خلال ستة أشهر، و ايضا المبتعثين، و تكون مدة هذا التدريب تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر، و ذلك من أجل ان يتم تدريبهم على أفضل مستوى في المؤسسات الحكومية و المنظمة الدولية و ذلك من أجل أن أن يتعلموا المهارات المتميزة التي تأهلهم لسوق العمل، و حتى يكتسبوا خبرات مختلفة، و توجد مكافئة للمتدربين خلال فترة تدريبهم تصل ل 3000 ريال سعودي و لكن لابد من أن تكون نسبة حضوره اعلى من 75%، كما أنه يوجد شهادة معتمدة من تمهير يحصل عليها بعد إتمام فترة التدريب، كما أنه يكون لديه تغطية تأمين ضد الخطر .

شروط التسجيل في تمهير

أن يكون المتقدم يمتلك الجنسية السعودية . أن يكون على الأقل الدرجة العلمية للمتقدم هي درجة البكالوريوس . لابد على المتقدم أن يكون لم يعمل في أي وظيفة في أخر ستة اشهر، سواء كان هذا العمل حكومي أو حتى خاص . يكون المتقدم ليس لديه أي وظيفة أو عمل في الوقت الحالي . لابد من أن يكون لم يسبق للمتقدم اخذ أي التدريب في تمهير سابقا .

طريقة التسجيل في تمهير