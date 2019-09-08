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تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة على النايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 19:38 - 08 سبتمبر 2019
تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة على النايل سات bein sports hd تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة على النايل سات bein sports hd
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أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن تغيير تردداتها على القمر الصناعي نايل سات اعتباراً من مطلع عام 2019 الجاري وتحديداً في الأول من شهر يناير 2019م، ومن جانبها أصدرت بياناً هاماً للتنبيه على كافة المتابعين والمشاهدين لقنوات بي إن سبورت على نايلسات بضرورة تغيير وتحديث تردد قناة bein sports حتى تتلاشى انقطاع خدمة البث التليفزيوني.

تنقل قناة بي ان سبورت الإخبارية أخر المستجدات حول الأحداث الرياضية في كافة الألعاب حول العالم وخاصة ما تتعلق بـ كرة القدم، حيث يمكنكم من خلال القناة التعرف على أخر أخبار الرياضات المحلية والعالمية وأخبار الدوريات والبطولات ولنتائج ومواعيد المباريات المنقولة على قنوات بي ان سبورت المشفرة والمفتوحة.

 

تردد قناة بي ان سبورت bein sports hd الرياضية:

القمر            التردد والاستقطاب   معدل الترميز
 NileSat          12245 عمودي      27500
سهيل سات 1           11566 أفقي     27500
Nile Sat   الارسال dvb-s2 التحديث 8 psk 12730 أتوماتيك     27500

تردد قناة bein sport بي ان سبورت المفتوحة:

الساتلايت التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ إشارة إرسال الإرسال الأثيري معدل تردد الموجه
Nile Sat 12264 أفقي 27500 2/3 DVB-S2 8PSK
نايل سات 12475 عمودي 27500 2/3 DVB-S2 8PSK
نايل سات 12245 عمودي 27500 2/3 DVB-S2 8PSK
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