تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة على النايل سات 2019

أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن تغيير تردداتها على القمر الصناعي نايل سات اعتباراً من مطلع عام 2019 الجاري وتحديداً في الأول من شهر يناير 2019م، ومن جانبها أصدرت بياناً هاماً للتنبيه على كافة المتابعين والمشاهدين لقنوات بي إن سبورت على نايلسات بضرورة تغيير وتحديث تردد قناة bein sports حتى تتلاشى انقطاع خدمة البث التليفزيوني.

تنقل قناة بي ان سبورت الإخبارية أخر المستجدات حول الأحداث الرياضية في كافة الألعاب حول العالم وخاصة ما تتعلق بـ كرة القدم، حيث يمكنكم من خلال القناة التعرف على أخر أخبار الرياضات المحلية والعالمية وأخبار الدوريات والبطولات ولنتائج ومواعيد المباريات المنقولة على قنوات بي ان سبورت المشفرة والمفتوحة.

تردد قناة بي ان سبورت bein sports hd الرياضية:

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز NileSat 12245 عمودي 27500 سهيل سات 1 11566 أفقي 27500 Nile Sat الارسال dvb-s2 التحديث 8 psk 12730 أتوماتيك 27500

تردد قناة bein sport بي ان سبورت المفتوحة: