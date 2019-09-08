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إعلان الحداد والاستنفار في سجون الاحتلال عقب استشهاد "السايح"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:20 - 08 سبتمبر 2019
وحدة قمع الاسرى في سجون الاحتلال وحدة قمع الاسرى في سجون الاحتلال
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أعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، الحداد وحالة الاستنفار مع تصاعد المواجهة، عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم الأسير بسام السايح.

وقال نادي الأسير في بيان مقتصب له، إن الأسرى شرعوا بالتكبير والطرق على الأبواب، وأبلغوا إدارة المعتقلات أنهم سيمتنعون عن استلام وجبات الطعام كرد أولي على استشهاد الأسير السايح.

هذا وحمل الأسرى إدارة معتقلات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح، معتبرين أن هذه الجريمة هي جريمة ممتدة تُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ترتكبها إدارة معتقلات الاحتلال على مدار الساعة بحقهم.

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