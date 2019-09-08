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الفصائل: استشهاد السايح جريمة يجب أن يتحمل الاحتلال تبعاتها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:57 - 08 سبتمبر 2019
الشهيد بسام السايح الشهيد بسام السايح
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حمّلت فصائل المقاومة الفلسطينية العدو الصهيوني مسؤولية استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال، مشددة على انها جريمة يجب أن يتحمل تبعاتها.

وأكدت الفصائل، في بيان صحفي مساء اليوم، أن الأسرى الأبطال هم تاج الرؤوس ولن نتركهم وحدهم في الميدان، وتحريرهم واجبنا الذي لن نتخلى عنه.

ودعت شعبنا في كل مناطق تواجده بإعلاء جذوة الفعاليات المساندة للأسرى، وتصعيد المواجهة مع المحتل في كافة نقاط التماس والاحتكاك معه.

وطالبت الفصائل، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالأسرى بتحمل مسئولياتها ولجم سلطات الاحتلال، واجبارها على الالتزام بالمواثيق الدولية بخصوص الاسرى، والعمل الجدي والحقيقي لحماية الأسرى وانهاء معاناتهم.

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