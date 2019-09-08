زوجة الشقيري رولا دشيشة ماذا تعمل!

تعد تجربة الداعية الإسلامي أحمد الشقيري، في التقديم التلفزيوني هي الأبرز، خاصة عبر برنامج«خواطر»، الفكرة التي قامت على تقديم قضايا شبابية في حلقة لا تتجاوز مدتها خمس دقائق في شكل أقرب إلي النصيحة الموجهة للشباب.

الشقيري الذي اضطر أن يقدم برنامجه منفرداً بسبب عدم توفر وقت كبير في جدول قناة «إم بي سي»، كان لأبد عليه أن يحاكي روح الشباب في اللبس، والشكل حتي يتماشى مع المواضيع الشبابية أيضاً.

الشقيري الذي ظهر للشباب في نفس فكرهم ولبسهم أختار زوجته رولا دشيشة مصممة الأزياء السعودية، لتقوم بتصميم ثيابه في برنامج «خواطر من اليابان» والمستوحاة من التراث الياباني، ولديهما ولدان هما يوسف وإبراهيم.