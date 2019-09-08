موعد اذان المغرب في الاسكندرية والقاهرة وباقى محافظات مصر اليوم

تعتبر القاهرة عاصمة مصر ومن أكبر المدن وأهمها في البلاد، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث التعداد السكاني والمساحة، ويبلغ إرتفاع المدينة عن سطح البحر نحو 23 متراً، ويشغل اللواء أحمد تيمور منصب محافظ المدينة وهو قائم بالأعمال.

وتحتل مدينة القاهرة المركز الثاني على الصعيد الأفريقي والسابع عشر على الصعيد العالمي من حيث عدد السكان حيث حسب إحصائيات سنة 2015 فقد وصل العدد إلى نحو تسع ملايين ونصف نسمة وهو ما يمثل نسبة 10.6 بالمائة من مجموع سكان مصر موزعين على مساحة جملية تقدر بحوالي 453 كيلو متراً مربعاً.

كما تتميز المدينة بأنها متنوعة على الصعيد الثقافي والحضاري بشكل كبير ومرت عليها العديد من العصور التاريخية المتنوعة وبها معالم جديدة وقديمة لتصبح بذلك عبارة عن متحف كبير يضم آثار من العصر الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

ويرجع تاريخ مدينة القاهرة إلى بناء هليوبوليس أو مدينة أون التابعة للفراعنة وهي " عين شمس " في الوقت الحالي وتعتبر من بين أقدم العواصم على مستوى العالم في السابق، وكانت مدينة القاهرة عاصمة للدولة العباسية وإيالة مصر والدولة الأيوبية بالإضافة إلى الدولة الفاطمية والمملكة المصرية والجمهورية العربية المتحدة، وفي الوقت الحالي لمصر بطبيعة الحال.

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