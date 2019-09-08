هل هناك علاقة بين استقالة أطباء شرعيين فلسطينيين بمقتل إسراء غريب؟!

نفت وزارة العدل الفلسطينية اليوم الأحد، وجود علاقة بين استقالة ثلاثة أطباء شرعيين بقضية الشابة إسراء غريب، في ظل تقارير تتحدث عن وجود علاقة غامضة بالأمر.

وذكرت وزارة العدل على لسان وكيلها محمد أبو سندس في تصريح لموقع وطن أن استقالة مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، ومهند شويكي اختصاصي الطب الشرعي في محافظة القدس، ومهند جابر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة الخليل لا علاقة له اطلاقاً في قضية مقتل الشابة اسراء غريب.

وقال وكيل "إن الأطباء قدموا استقالتهم للرئيس محمود عباس بواسطة رئيس الوزراء ووزير العدل"، نافياً وجود علاقة الأطباء الثلاثة بقضية إسراء.

وقال: ليست لهم علاقة بالتشريح بقضية اسراء إطلاقاً، حيث أن النيابة العامة هي التي تكلف طبيبا شرعيا في التحقيق وليس وزارة العدل، وهناك طبيب آخر هو من يشرف على عملية التشريح وهو الطبيب أشرف القاضي وفي انتظار نتائج التشريح غدا.

ومن المقرر أن تصدر خلال اليوم بياناً توضيحياً بشأن استقالة الأطباء الثلاثة، وفقاً لوكيل الوزاراة.

في السياق، رفض الطبيب الشرعي مؤيد بدر (أحد المستقيلين) إبداء أي تفاصيل حول اسباب الاستقالة، قائلاً "أسباب الاستقالة قدمناها للجهات المختصة.. وأعتذر عن الإجابة إن كان هناك علاقة في قضية اسراء او لا".