مصر تحتفل بأول طائرة من طراز "إيرباص A220-300"

نظمت شركة "مصر للطيران" اليوم الأحد احتفالاً كبيراً بعد استلامها أمس السبت أولى طائراتها من طراز "إيرباص A220-300".

ويأتي استلام شركة "مصر للطيران" لـ "A220-300" في إطار صفقة مع شركة كندية تتضمن شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا حتى يونيو 2020.

وحضر حفل الاستلام سفيرا فرنسا وكندا في القاهرة، إضافة إلى مسؤولين محليين ورؤساء شركات "مصر للطيران"، وممثلي شركة "إيرباص" العالمية.

وقال رئيس الشركة القابضة لـ "مصر للطيران": "نفخر بكوننا أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة على مستوى العالم تشغل طائرات من طراز A220 ضمن أسطولها".

وأضاف أن الطائرة المستلمة "هي واحدة من بين الطائرات الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم".

وتضم طائرة "A220-300" 140 مقاعد ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

جدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران الحالي يضم 15 طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول 11 طائرة أخرى من طراز A220 بالإضافة إلى 15 طائرة جديدة من طراز"A320neo" خلال الفترة المقبلة.