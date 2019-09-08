تردد قناة الزمالك الجديد مباشر الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز 2019 HD

اكد مرتضى منصور رئيس الزمالك انه سيطلق قناة النادي الرسمية بعد الفترة التي قضاها بظهور برنامج “الزمالك اليوم” على قناة المحور.

وقام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، بتفقد استديو قناة الزمالك الجديدة بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي ستنطلق من خلاله قناة النادي الفضائية بداية من الموسم الكروي الجديد.

كما واعلن منصور عن موعد بداية تشغيل قناة الزمالك الجديدة ، وذلك أول شهر سبتمبر المقبل وفق خريطة برامج متميزة بفريق إعداد وإخراج وتقديم قوي لجذب انتباه الجمهور لمتابعتها منذ الساعات الأولى من انطلاقها، وخاصة أن من وقت الإعلان عنها والبحث عن ترددها لم يتوقف ويزداد يوميًا.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بث مباريات فريق الكرة الأول على القناة الجديدة بعد انتهاء موعدها الأصلي بساعتين، بالإضافة إلى الحصول على ملخصات مباريات الابيض بالكامل في البطولات المحلية من ضمن حقوق القناة.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على النايل سات والمذاع عليها برامج الزمالك: