مركز الميزان يهنئ عصام يونس لاختياره عضوا في التعليم العالي

هنأ مركز الميزان مديره الأستاذ عصام يونس لاختياره عضوا في مجلس التعليم العالي، ممثلا لمؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن قرار تشكيل مجلس التعليم العالي قد صدر عن رئيس السلطة بالقرار ٦٤ للعام ٢٠١٩.

يضم المجلس في عضويته ٢٣ شخصا يمثلون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين وشخصيات أكاديمية مرموقة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة لوكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل وزارة المالية ويترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويختص المجلس - من بين صلاحيات أخرى – في إقرار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين ووضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة واقتراح مشاريع قوانين التعليم العالي أو تعديلها ووضع سياسات تمويل لدعم قطاع التعليم العالي في مجالاته المختلفة لتشكل الأساس في تحديد مجالات وقيمة الدعم الحكومي للمؤسسة وتوحيد المعايير الأكاديمية والمالية والإدارية والبحثية في المؤسسة.

يذكر أن الأستاذ عصام يونس، كان عضوا في مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة لمدة ١٠ سنوات حتى نوفمبر من العام الماضي، وهو يشغل طوعياً، أيضا منصب المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.